Взаимное политическое доверие между Тегераном и Маскатом вступило в новую фазу, заявил Раиси

Лидеры Ирана и Омана отметил, что объем торговых отношений между Тегераном и Маскатом несоизмерим с уровнем политических отношений и возможностей двух сторон.

Раиси на этой встрече в понедельник назвал Оман дружественной, братской и соседской страной Ирану.

Указав на различные возможности для продвижения сотрудничества между двумя странами, иранский президент заявил, что стороны должны разработать всеобъемлющий план для дальнейшей перспективы в целях реализации политической воли Ирана и Омана.

Султан Омана: Маскат протягивает руку дружбы соседней стране Ирану

Указав на хорошие отношения Ирана и Омана на протяжении истории, султан Омана заявил: «Мы протягиваем руку дружбы соседней стране Ирану».

Он также подчеркнул, что новых взаимопониманий требуют для развития торговых отношений.

Напомним, Раиси в понедельник с однодневным визитом отправился в Маскат, где он встретился с султаном Омана. Также в ходе данного визита было подписано 12 соглашений о сотрудничестве в таких областях, как политика, транспортировка, торговля и туризм.

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