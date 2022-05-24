Взаимное политическое доверие между Тегераном и Маскатом вступило в новую фазу, заявил Раиси

Лидеры Ирана и Омана отметил, что объем торговых отношений между Тегераном и Маскатом несоизмерим с уровнем политических отношений и возможностей двух сторон.
Раиси на этой встрече в понедельник назвал Оман дружественной, братской и соседской страной Ирану.
Указав на различные возможности для продвижения сотрудничества между двумя странами, иранский президент заявил, что стороны должны разработать всеобъемлющий план для дальнейшей перспективы в целях реализации политической воли Ирана и Омана.
Султан Омана: Маскат протягивает руку дружбы соседней стране Ирану
Указав на хорошие отношения Ирана и Омана на протяжении истории, султан Омана заявил: «Мы протягиваем руку дружбы соседней стране Ирану».
Он также подчеркнул, что новых взаимопониманий требуют для развития торговых отношений.
Напомним, Раиси в понедельник с однодневным визитом отправился в Маскат, где он встретился с султаном Омана. Также в ходе данного визита было подписано 12 соглашений о сотрудничестве в таких областях, как политика, транспортировка, торговля и туризм.
Тегеран, 24 мая, ИРНА – Президент Ирана Эбрахим Раиси и султан Омана Хейсам бин Тарик подчеркнули серьезность воли двух стран для расширения всеобщих отношений.
Лидеры Ирана и Омана отметил, что объем торговых отношений между Тегераном и Маскатом несоизмерим с уровнем политических отношений и возможностей двух сторон.
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