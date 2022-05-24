Иран и Оман разделяют общую позицию по многим вопросам, заявил Раиси

Глава иранского правительства по прибытии в аэропорт Мехрабад отметил, что хорошие отношения между Ираном и Оманом будут развивать региональное сотрудничество.

«На встречах с оманскими властями мы подчеркнули необходимость расширения сотрудничества в регионе и международной арене, так как обе страны разделяют общую позицию по многим вопросам», заявил он.

Раиси также сообщил, что проблемы бизнесменов двух стран в таких областях, как торговля, денежные переводы, финансовые, банковские и таможенные вопросы, также были изучены на заседании с участием министров промышленности Ирана и Омана.

По его словам, коммерческий офис Иран также вскоре будет основан в Омане, чтобы представлять возможности бизнесменам двух стран.

Раиси в понедельник с однодневным визитом отправился в Маскат, где он встретился с султаном Омана.

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