Иран и Оман разделяют общую позицию по многим вопросам, заявил Раиси

Глава иранского правительства по прибытии в аэропорт Мехрабад отметил, что хорошие отношения между Ираном и Оманом будут развивать региональное сотрудничество.
«На встречах с оманскими властями мы подчеркнули необходимость расширения сотрудничества в регионе и международной арене, так как обе страны разделяют общую позицию по многим вопросам», заявил он.
Раиси также сообщил, что проблемы бизнесменов двух стран в таких областях, как торговля, денежные переводы, финансовые, банковские и таможенные вопросы, также были изучены на заседании с участием министров промышленности Ирана и Омана.
По его словам, коммерческий офис Иран также вскоре будет основан в Омане, чтобы представлять возможности бизнесменам двух стран.
Раиси в понедельник с однодневным визитом отправился в Маскат, где он встретился с султаном Омана.
Тегеран, 24 мая, ИРНА – Тегеран и Маскат в значительной степени разделяют общую позицию по многим вопросам, заявил президент Ирана Эбрахим Раиси во вторник.
Глава иранского правительства по прибытии в аэропорт Мехрабад отметил, что хорошие отношения между Ираном и Оманом будут развивать региональное сотрудничество.
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