Иран может быть хорошим выбором для народа Омана в области здравоохранения, медицины: Раиси

Эбрахим Раиси в понедельник встретился с заместителем премьер-министра Омана Фахдом бен Махмудом аль Саидом и сказал: «Ирано-оманские отношения не ограничиваются их соседскими отношениями, и глубокие религиозные и религиозные интересы и общие интересы двух народов имеют давнюю историю».

Отметив, что отношения Тегерана и Маската всегда были хорошими и конструктивными на протяжении всей истории, президент сказал: «Хотя мы являемся свидетелями хороших отношений между двумя странами, этого уровня отношений недостаточно».

Раиси подчеркнул необходимость восстановления различных забытых возможностей между Ираном и Оманом, отметив: «Объем торговли, транспорта и экономического сотрудничества между Тегераном и Маскатом, особенно в области энергетики и транзита товаров, безусловно, может увеличиться».

Говоря о прогрессе Ирана в различных областях промышленности и медицины Раиси сказал: «Иран может стать хорошим выбором для народа Омана в области здравоохранения и медицины. Несмотря на угрозы и санкции США, Исламская Республика Иран добилась больших успехов в таких областях, как мирная ядерная, медицинская и оборонная промышленность».

Президент добавил: «В дополнение к использованию иностранных вакцин против коронавируса 6 иранских компаний произвели вакцину против коронавируса, из которых 4 компании использовали все иранские знания, и сегодня эти вакцины экспортируются».

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