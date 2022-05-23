23 мая 2022 г., 19:44
Journalist ID: 2388
News Code: 84764761
0 Persons

Tags

Встреча Президента Ирана с бизнесменами в Омане

Эбрахим Раиси, находящийся с визитом в Омане, провел встречу экономическими деятелями и бизнесменами сегодня в Омане.

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha