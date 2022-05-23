Встреча Президента Ирана с бизнесменами в Омане

Эбрахим Раиси, находящийся с визитом в Омане, провел встречу экономическими деятелями и бизнесменами сегодня в Омане.
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