23 мая 2022 г., 13:40
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Султан Омана принял иранского президента в Маскате

Султан Омана принял иранского президента в Маскате

Тегеран, 23 мая, ИРНА – Официальная церемония приема президента Ирана Эбрахима Раиси состоялась во дворце аль-Алам в Маскате, где султан Омана Хейсам ибн Тарик принял его.

Глава иранского правительства аятолла Эбрахим Раиси, который в понедельник с однодневным визитом отправился в Маскат, после официальной церемонии приема встретится с султаном Омана.


На этой церемонии прозвучали национальные гимны Ирана и Омана, потом Раиси и Хейсам ибн Тарик обошли строй почетного караула.
Высокопоставленные делегации двух стран проведут переговоры перед встречей лидеров Ирана и Омана.
Напомним, Раиси в понедельник утром по приглашению султана Омана Хайтама бин Тарика отправился в Маскат с однодневным визитом. Высокопоставленная делегация, возглавляемая главой иранского правительства, в целях добрососедской дипломатии и расширения политических, экономических и культурных отношений отбыл в Оман.
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