Султан Омана принял иранского президента в Маскате

Глава иранского правительства аятолла Эбрахим Раиси, который в понедельник с однодневным визитом отправился в Маскат, после официальной церемонии приема встретится с султаном Омана.



На этой церемонии прозвучали национальные гимны Ирана и Омана, потом Раиси и Хейсам ибн Тарик обошли строй почетного караула.

Высокопоставленные делегации двух стран проведут переговоры перед встречей лидеров Ирана и Омана.

Напомним, Раиси в понедельник утром по приглашению султана Омана Хайтама бин Тарика отправился в Маскат с однодневным визитом. Высокопоставленная делегация, возглавляемая главой иранского правительства, в целях добрососедской дипломатии и расширения политических, экономических и культурных отношений отбыл в Оман.