Султан Омана издал указ о сотрудничестве с Ираном

Сообщается, что указ инициирует «ратификацию соглашения о сотрудничестве между правительством Султаната Оман и правительством Исламской Республики Иран в области морского транспорта, подписанного в Тегеране 8 декабря 2019 года».

Оманские СМИ сообщили, что высокопоставленная иранская торговая делегация в составе 30 представителей иранского частного и государственного секторов посетила Оман в понедельник, 16 мая, для переговоров об устранении препятствий в торговом сотрудничестве между двумя странами.

Глава организации развития торговли Ирана (TPOI) Алиреза Пейманпак находится с визитом в Омане в настоящий момент. 18 мая он встретился с управляющим директором оманской судоходной компании, чтобы обсудить создание совместного предприятия по морским перевозкам. Иранский чиновник заявил, что Иран и Оман имеют стратегические позиции и могут реализовывать проекты по экспорту и транзиту товаров.

Он также подчеркнул необходимость для двух стран увеличить свою долю на региональном рынке за счет улучшения торговой инфраструктуры, особенно в области морских, транзитных и международных перевозок, а также транзитного коридора север-юг.

На встрече также присутствовал глава торгово-промышленной палаты Омана Салех Джума. Он обратил внимание на возрастающие усилия двух стран по расширению своих торговых связей, несмотря на проблемы в банковской сфере, судоходстве и перевозках.

Согласно изданию, торговый обмен между Ираном и Оманом превысил $1,3 миллиарда в финансовом году, закончившемся 20 марта 2022 года. Таким образом, торговый оборот между двумя странами увеличился на 53% по сравнению с соответствующим периодом годом ранее.