Раиси отправился в Оман с визитом

Высокопоставленная делегация, возглавляемая главой иранского правительства, в целях добрососедской дипломатии и расширения политических, экономических и культурных отношений отбыл в Оман.

Глава иранского правительства перед поездкой в Маскат в аэропорту Мехрабад назвал визит в Оман шагом для развития хороших отношений с соседями, выразив надежду на продолжение таких поездок.

Он также пообещал развитие торговых связей между Ираном и Оманом, добавив, что стороны могут расширять отношения также в таких сферах, как транспорт, энергетика, туризм, собственно оздоровительный туризм.

Раиси также сообщил, что в ходе визита в Оман будут подписаны несколько соглашений о сотрудничестве. "Этот визит состоится в целях развития добрососедской политики, и нам считается очень важным", пояснил он.

По словам президента, региональные взаимодействия и переговоры могут укреплять безопасность, но присутствие иностранцев угрожает безопасности региона.

Повестка дня визита Раиси в Оман

Официальная встреча с султаном Омана, подписание нескольких соглашений о сотрудничестве, встреча с иранцами, проживающими в Омане и оманскими бизнесменами стоят в повестке дня однодневного визита.

Визит Раиси в Маскат считается первой поездкой иранского президента за время правления нового султана Омана.

16 мая высокопоставленная иранская торговая делегация в составе 30 представителей иранского частного и государственного секторов посетила Оман для переговоров об устранении препятствий в торговом сотрудничестве между двумя странами.

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