Раиси 23 мая посетит Оман с визитом

Высокопоставленная делегация, возглавляемая главой иранского правительства, в целях добрососедской дипломатии и расширения политических, экономических и культурных отношений прибудет в Оман.

Официальная встреча с султаном Омана, подписание нескольких соглашений о сотрудничестве, встреча с иранцами, проживающими в Омане и оманскими бизнесменами стоят в повестке дня визита.

Визит Раиси в Маскат считается первой поездкой иранского президента за время правления нового султана Омана.

16 мая высокопоставленная иранская торговая делегация в составе 30 представителей иранского частного и государственного секторов посетила Оман для переговоров об устранении препятствий в торговом сотрудничестве между двумя странами.