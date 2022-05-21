Раиси 23 мая посетит Оман с визитом

Высокопоставленная делегация, возглавляемая главой иранского правительства, в целях добрососедской дипломатии и расширения политических, экономических и культурных отношений прибудет в Оман.
Официальная встреча с султаном Омана, подписание нескольких соглашений о сотрудничестве, встреча с иранцами, проживающими в Омане и оманскими бизнесменами стоят в повестке дня визита.
Визит Раиси в Маскат считается первой поездкой иранского президента за время правления нового султана Омана.
16 мая высокопоставленная иранская торговая делегация в составе 30 представителей иранского частного и государственного секторов посетила Оман для переговоров об устранении препятствий в торговом сотрудничестве между двумя странами.
Тегеран, 21 мая, ИРНА – Президент Ирана Эбрахим Раиси в понедельник 23 мая по приглашению султана Омана Хайтама бин Тарика отправится в Маскат.
Высокопоставленная делегация, возглавляемая главой иранского правительства, в целях добрососедской дипломатии и расширения политических, экономических и культурных отношений прибудет в Оман.
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