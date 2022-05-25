25 мая 2022 г., 14:28
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Раиси: не будем откладывать прогресс страны до снятия санкций

Раиси: не будем откладывать прогресс страны до снятия санкций

Тегеран, 25 мая. ИРНА — Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил в среду, что страна не будет ждать снятия санкций для своего прогресса и развития, заявив, что в то же время власти страны занимаются вопросом снятия санкций

"Точно так же, как мы не видим угрозы врага как препятствие, мы не будем откладывать прогресс страны и не будем ждать снятия санкций, чтобы другие приняли решение за нас", сказал Раиси.

"Мы уже показали на практике и заявили с официальных трибун, что наша стратегия совпадает со стратегией Верховного лидера, но в то же время мы занимаемся вопросом снятия санкций", добавил иранский президент.

Президент Ирана также сообщил о создании в стране штаба по нейтрализации влияния санкций в отношении Ирана. "Что еще более важно, мы создали активный штаб по нейтрализации санкций. Мы сделаем все возможное, чтобы решить проблемы людей и сделать их жизнь и бизнес лучше, чем раньше", добавил президент Раиси.

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