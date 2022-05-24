Раиси подчеркнул необходимость развития торговли со странами Евразии и Африки

Об этом заявил он выступая на заседании координационного экономического штаба администрации.

Президент Раиси также подчеркнул необходимость использования высокого потенциала региона, в частности соседних стран, для развития торговли и увеличения объема несырьевого экспорта.

Кроме того, Раиси счел насущной необходимостью активизацию экономической дипломатии и использование высокого потенциала международного транспортного коридора «Север—Юг».

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