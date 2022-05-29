Почему США причастны к убийству Абу-Акле?

Известная журналистка телеканала «Al-Jazeera» Ширин Абу-Акле погибла утром 11 мая в ходе обстрела лагеря беженцев Дженина силами сионистского режима. По данным Министерства здравоохранения Палестинской автономии, журналистка подверглась огнестрельному ранению в голову, в результате чего скончалась. Абу-Акле была известной и популярной в арабском мире. В последние 20 лет она освещала события в Восточном Иерусалиме и на палестинских территориях.

Сионисты несколько раз стреляли в нее и препятствовали своевременному оказанию помощи, поэтому несколько стран, международных органов и организаций отреагировали на преступление и призвали привлечь сионистский режим к ответственности за такую жестокость, но США пока хранят молчание.

Между тем, сионистский режим отменил расследование убийства Абу-Акле и объявил, что режим не будет проводить юридическую процедуру по этому поводу.

По данным синдиката палестинских журналистов, Абу-Акле стал 86-м журналистом, убитым после оккупации Западного берега и сектора Газа израильским режимом в 1967 году, в то время как журналисты освещали преступления режима против палестинцев.

Коллега Абу-Акле расскрыла подробности ее убийства

Когда Ширин Абу-Акле была убита, ее коллега Шази Ханайеше была с ней и, конечно же, чудом избежал смерти.

Ханайеше в беседе Press TV, назвала этот инцидент «очень тяжелым опытом». "Я до сих пор не могу понять, почему они убили Ширин и почему хотели убить и нас", рассказала она.

"Израильские силы преднамеренно пытались убить Ширин Абу-Акле и других журналистов, потому что они боялись журналистов и хотели остановить их работу, чтобы их преступления не были разоблачены", добавила она.

"Я знаю, кто стрелял в Ширин и пытался убить всех нас. Это были израильские силы. Не может быть и речи о том, чтобы спутать нашу идентичность. Они намеревались убить нас, потому что, когда был застрелен мой коллега Али Аль-Самуди, они не прекращали стрелять и стреляли в Али до тех пор, пока Ширин не была застрелена и не упала на землю. Они убили Ширин и хотели убить нас, потому что боятся нас, журналистов", рассказала журналистка.

Израильские силы напали на участников похорон убитой журналистки

Во время переправки тела в восточном Аль-Кудсе произошли столкновения между палестинцами и силами сионистского режима в районе контрольно-пропускного пункта Каландия.

Сионистский режим не позволил скорбящим палестинцам отнести ее гроб к месту захоронения, поэтому люди были вынуждены вернуть труп в больницу. В перестрелке несколько десятков скорбящих палестинцев получили ранения.

Сионистский режим: палестинцы виноваты!

Израильские официальные лица всегда пытались возложить вину на палестинцев, в то время как полевые следователи Совета ООН по правам человека исключили правдоподобность заявлений израильских властей.

Администрация Байдена не обратила внимания на историю палестинцев и предпочла выслушать претензии Израиля на этот счет.

По данным «Al Jazeera» начальник штаба сионистской армии в ложных заявлениях утверждал, что ни один израильский солдат не стрелял преднамеренно в Ширин Абу-Акле.

В связи с этим «заместитель спикера парламента Катара» в ответ на попытку сионистов уйти от прозрачного и реального расследования убийства этого журналиста и отвлечения общественного мнения сказал: Убийство Абу-Акле — это попытка заставить замолчать голос правды и свободу слова. Заявления сионистского чиновника прозвучали после того, как CNN ранее объявил о результатах своего независимого расследования убийства Ширин Абу-Акле. В нем отмечается, что известная журналистка телеканала "Аль-Джазира" погибла от огня солдат сионистского режима.

США выделяют $3,8 млрд в виде прямой помощи израильской армии

Вашингтон выделяет 3,8 миллиарда долларов в виде прямой помощи израильской армии, которая тратится на закупку боеприпасов и систем вооружения американского производства.

Согласно поправкам Лихи, названным в честь сенатора Патрика Лихи, США не разрешается оказывать помощь военным, причастным к нарушению прав человека, но на самом деле Белый дом никогда не соблюдал закон, особенно когда речь идет о поощрении действий Израиля.

Поддержка Вашингтоном сионистского режима

Телеканал «Al Jazeera» в сообщении указал на предвзятую реакцию Вашингтона на убийство Абу-Кале сионистским режимом. В нем отмечается, что администрация Джо Байдена призвала к «совместному расследованию для выявления двусмысленности инцидента» с первых моментов убийства журналистки, игнорируя версию убийства палестинской стороны и отдавая предпочтение Тель-Авиву.

Согласно сообщению, после того, как новость о нападении сионистов на Ширин Абу Акла широко распространилась в социальных сетях и СМИ, Соединенные Штаты выступили против этой акции, но ни один из официальных лиц правительства США не осудил убийство.

Ряд американских аналитиков считает, что продолжающаяся поддержка Байденом Тель-Авива является прикрытием агрессии режима, а также молчание Вашингтона в осуждении насильственного поведения экстремистов в районе мечети Аль-Акса перед убийством Ширин Абу Агла стало предпосылкой этого акта.

Неизменная поддержка Байденом сионистских преступлений

Президент Джо Байден уже давно поддерживает израильтян в их столкновениях с палестинцами и арабами. Когда Байден был сенатором, он совершил поездку на оккупированные земли в 1973 году и подчеркнул, что привержен безопасности Израиля.

Во время президентства Барака Обамы, когда Байден был его вице-президентом, он поддержал поставку передовых военных технологий, таких как «Железный купол», сионистскому режиму.

Когда же Байден вступил в должность президента США, он объявил, что не отступит от решения своего предшественника Дональда Трампа о переносе посольства США в Иерусалим.

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