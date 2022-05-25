В Иране коронавирус унес жизни еще 5 человек

За последние сутки в Иране был выявлен 293 новых случая заражения COVID-19, при этом 46 человек госпитализированы.

При этом, общее число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 7 230 882 человека. С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 7 039 342 случая выздоровления среди заразившихся.

На данный момент 64 509 636 человек получили первую дозу вакцины от коронавируса, 57 810 690 человек - вторую дозу, а 27 476 632 человека — третью дозу. С начала вакцинации в стране применены 149 796 958 доз вакцины против COVID-19.

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