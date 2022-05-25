25 мая 2022 г., 15:46
Journalist ID: 2177
News Code: 84767212
T T
0 Persons

Tags

В Иране коронавирус унес жизни еще 5 человек

В Иране коронавирус унес жизни еще 5 человек

Тегеран, 25 мая. ИРНА — Министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 141 293, причем 5 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа.

За последние сутки в Иране был выявлен 293 новых случая заражения COVID-19, при этом 46 человек госпитализированы.

При этом, общее число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 7 230 882 человека.  С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 7 039 342 случая выздоровления среди заразившихся.

На данный момент 64 509 636 человек получили первую дозу вакцины от коронавируса, 57 810 690 человек - вторую дозу, а 27 476 632 человека — третью дозу. С начала вакцинации в стране применены 149 796 958 доз вакцины против COVID-19.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha