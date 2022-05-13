В Иране коронавирус унес жизни еще 8 человек

За последние сутки в Иране был выявлен 385 новых случаев заражения COVID-19, при этом 67 человек госпитализированы.

При этом, общее число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 7 227 428 человек. С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 7 016 667 случаев выздоровления среди заразившихся.

На данный момент 64 425 610 человек получили первую дозу вакцины от коронавируса, 57 690 970 человек - вторую дозу, а 27 289 976 человек — третью дозу. С начала вакцинации в стране применены 149 406 561 доза вакцины против COVID-19.

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