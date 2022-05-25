Иран среди производителей 20 важных сельхозпродукций мира

Согласно последним данным ФАО, Иран является третьим по величине производителем фиников, меда, фисташек и грецких орехов в мире. Годовое производство иранских фиников составляет 1,28 млн тонн, согласно которым Иран известен как третий по величине производитель этого продукта в мире после Египта и Саудовской Аравии.

Производство меда в Иране составляет 80 тыс. тонн в год, что является самым высоким показателем производства меда после Китая и Турции.

ФАО также сообщил, что производство фисташек в Иране превысило 190 тыс. тонн в 2020 году. Таким образом Иран занимает 3-е место по производству фисташек после США и Турции.

Кроме этого, Иран занимает третье место в мире по производству грецких орехов с 356 тыс. тонн. Китай находится на первом месте с 1,1 млн тонн грецких орехов, а США — на втором.



Иран занимает 4-е место в мире по производству миндаля и арбузов



Иран также занимает четвертое место в мире по производству миндаля и арбузов. Сообщается, что производство миндаля в Иране составляет 164 тыс. тонн в год.

ФАО назвал объем производства арбузов в Иране 2,7 млн тонн. Китай занимает первое место в мире с 60 млн тонн арбузов, за ним следуют Турция и Индия.

Иран также занимает 5-е место по производству киви, 6-е по производству баклажана, 7-е по производстве лука и помидора, 8-е в мировом производстве шпината, 9-е по апельсину и 11-е место по производству сахара и винограда.

Иран – 12-й производитель пшеницы мира

По данным ФАО, Иран занимает 12-е место в мире по производству пшеницы. Производство пшеницы в Иране в 2020 году составило 15 млн тонн. Китай является крупнейшим производителем в мире со 134 млн тонн, за ним следуют Индия и Россия.

Иран также занимает 12-е место по производству чая и находится на этой позиции с объемом производства более 84 тыс. тонн.