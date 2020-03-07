7 мар. 2020 г., 18:53
Journalist ID: 2177
News Code: 83705515
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Иранские пчеловоды планируют собрать до 112 тысяч тонн меда

Иранские пчеловоды планируют собрать до 112 тысяч тонн меда

Тегеран, 7 марта. ИРНА — Пчеловоды Ирана планируют собрать до 112 тысяч тонн меда в текущем году иранского календарного года (который начался 20 марта 2019 года), заявил исполнительный директор проекта по развитию пчеловодства в стране Фархад Мошир Гаффари.

"Общий объем производства меда в Иране в прошлом году (с 21 марта 2018 года по 20 марта 2019 года) составил 90 тысяч тонн", сказал Мошир Гаффари, отметив, что учитывая эти факторы, при отсутствии природных катаклизмов в текущем году пчеловоды получат 112 тысяч тонн меда.

Ранее в январе представитель продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Герольд Бёдекер заявил, что Исламская Республика Иран считается одной из ведущих стран мира в области производства меда.

"В настоящее время объем производства меда в Иране составляет 90 тыс. тонн в год, и страна занимает 3-е место по производству меда", сказал он.

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