22 янв. 2020 г., 15:02
Journalist ID: 2390
News Code: 83644348
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Иран – одна из ведущих стран мира в производстве меда: ФАО

Иран – одна из ведущих стран мира в производстве меда: ФАО

Карадж, 22 января, ИРНА – Исламская Республика Иран считается одной из ведущих стран мира в области производства мёда. Об этом заявил представитель продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Герольд Бёдекер.

"У Ирана большие возможности в области пчеловодства", отметил он, выступая на церемонии открытия второго международного и 10-го национального исследовательского конгресса пчел Ирана в среду.
2-й международный и 10-й национальный исследовательский конгресс 22-23 января проходит в Карадже.
Согласно данным ФАО, Иран ежегодно производит 69 тыс. тонн меда. В настоящее время объем производства меда достиг 90 тыс. тонн в год, и Иран занимает 3-е место по производству меда.

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