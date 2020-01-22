Иран – одна из ведущих стран мира в производстве меда: ФАО

Тегеран, 22 января, ИРНА - Глава департамента инфекционных заболеваний Министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Хосейн Эрфани заявил, что нет ни одного случая недавно обнаруженного коронавируса в Иране, распространённого в Юго-Восточной Азии особенно в Китае, но пограничная служба активирована для предотвращения этой болезни, в том числе в аэропорту Имама Хомейни.