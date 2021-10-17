Иран и ФАО расширяют сотрудничество

На этом семинаре представлена ​​подготовка и составление проектного документа и способы реализации технических проектов и программ ФАО для продвижения целей Министерства сельского хозяйства Ирана.

Генеральный директор Управления международных отношений и специализированных организаций Министерства сельского хозяйства Алиморад Сарафрази по итогам засдения

выразил надежду, что после проведения этого семинара "мы увидим улучшение реализации проектов, повышение эффективности и, что более важно, использование других возможностей ФАО в нашей стране".