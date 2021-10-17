17 окт. 2021 г., 18:39
Journalist ID: 2177
News Code: 84507917
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Иран и ФАО расширяют сотрудничество

Иран и ФАО расширяют сотрудничество

Тегеран, 17 октября. ИРНА — Сегодня в воскресенье в Министерстве сельского хозяйства Ирана состоялся совместный семинар по техническим возможностям и возможностям Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) в целях развития сотрудничества между Ираном и этой организацией.

На этом семинаре представлена ​​подготовка и составление проектного документа и способы реализации технических проектов и программ ФАО для продвижения целей Министерства сельского хозяйства Ирана.

Генеральный директор Управления международных отношений и специализированных организаций Министерства сельского хозяйства Алиморад Сарафрази по итогам засдения

выразил надежду, что после проведения этого семинара "мы увидим улучшение реализации проектов, повышение эффективности и, что более важно, использование других возможностей ФАО в нашей стране".

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