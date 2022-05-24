70% медицинского оборудования страны производится иранскими предприятиями

Об этом заявил он на церемонии открытия 23-й международной выставки медицины, стоматологии, лабораторного оборудования, фармацевтической продукции и услуг здравоохранения в Тегеране.

Он добавил, что поддержка инновационных компаний, может удовлетворить многие потребности страны в медицинской сфере.

23-я Международная выставка медицины, стоматологии, лабораторного оборудования, фармацевтической продукции и услуг здравоохранения проходит с 24-го по 27-е мая в Тегеране. В ней принимают участие более 400 местных и 45 иностранных компаний.

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