70% медицинского оборудования страны производится иранскими предприятиями

Об этом заявил он на церемонии открытия 23-й международной выставки медицины, стоматологии, лабораторного оборудования, фармацевтической продукции и услуг здравоохранения в Тегеране.
Он добавил, что поддержка инновационных компаний, может удовлетворить многие потребности страны в медицинской сфере.
23-я Международная выставка медицины, стоматологии, лабораторного оборудования, фармацевтической продукции и услуг здравоохранения проходит с 24-го по 27-е мая в Тегеране. В ней принимают участие более 400 местных и 45 иностранных компаний.
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Тегеран, 24 мая. ИРНА — 70% нужд в области медицинского оборудования производится внутри страны, заявил во вторник Председатель правления ассоциации производителей медицинского оборудования Маджид Рухи.
Об этом заявил он на церемонии открытия 23-й международной выставки медицины, стоматологии, лабораторного оборудования, фармацевтической продукции и услуг здравоохранения в Тегеране.
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