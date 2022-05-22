22 мая 2022 г., 13:34
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Иран подверг критике европейские страны за отказ от помощи афганским беженцам

Иран подверг критике европейские страны за отказ от помощи афганским беженцам

Тегеран, 22 мая, ИРНА – Замминистра внутренних дел Ирана по делам безопасности Маджид Мирахмади в субботу подверг критике европейские страны и международные организации за отказ от помощи Тегерану для принятия афганских беженцев.

Он на встрече с заместителем министра иностранных дел Болгарии Велиславой Петровой заявил, что Тегеран и София могут подписать меморандум о взаимопонимании в области безопасности.
Указав на волну афганских беженцев после недавних событий в стране, иранский чиновник заявил, что более 5 млн афганских беженцев живут в Иране.
«Исламская Республика Иран приветствовала этих мигрантов в рамках гуманитарных соображений, в отличие от самозванных защитников прав человека», отметил он, добавив, что нынешняя ситуация в Афганистане является результатом действий США.
Мирахмади также призвал Болгарию к сотрудничеству в борьбе с наркотиками.
Говоря о политике двойных стандартов европейских стран, он раскритиковал Верховного комиссара ООН по правам человека за недостаточность финансовой поддержки Ирана.

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