Иран подверг критике европейские страны за отказ от помощи афганским беженцам

Он на встрече с заместителем министра иностранных дел Болгарии Велиславой Петровой заявил, что Тегеран и София могут подписать меморандум о взаимопонимании в области безопасности.

Указав на волну афганских беженцев после недавних событий в стране, иранский чиновник заявил, что более 5 млн афганских беженцев живут в Иране.

«Исламская Республика Иран приветствовала этих мигрантов в рамках гуманитарных соображений, в отличие от самозванных защитников прав человека», отметил он, добавив, что нынешняя ситуация в Афганистане является результатом действий США.

Мирахмади также призвал Болгарию к сотрудничеству в борьбе с наркотиками.

Говоря о политике двойных стандартов европейских стран, он раскритиковал Верховного комиссара ООН по правам человека за недостаточность финансовой поддержки Ирана.

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