26 нояб. 2024 г., 19:08
Новости ID: 85671922
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Министр иностранных дел Ливана: пока существует оккупация, сопротивление будет продолжаться

26 нояб. 2024 г., 19:08
Новости ID: 85671922
Министр иностранных дел Ливана: пока существует оккупация, сопротивление будет продолжаться

Тегеран, 26 ноября, ИРНА – Министр иностранных дел Ливана выразил надежду на достижение прекращения огня с израильским режимом до конца сегодняшнего дня, среды, подчеркнув, что пока существует оккупация, сопротивление будет продолжаться.

Как сообщает телеканал «Аль-Джазира», министр иностранных дел правительства Ливана Абдулла Бухабиб сегодня, в среду, в своих последних заявлениях о достижении прекращения огня на ливанском фронте сказал: «Мы надеемся, что сегодня вечером будет достигнуто соглашение о прекращении огня, и мы ожидаем заседания кабинета министров Израиля».

Израильское новостное агентство «Walla» со ссылкой на свои источники сообщило, что ограниченное заседание кабинета министров Израиля по вопросам безопасности и политики состоится сегодня днем ​​по местному времени для утверждения прекращения огня на ливанском фронте.

Министр иностранных дел правительства Ливана заявил: «В рамках соглашения о прекращении огня мы разместим 5000 солдат нашей армии на юге страны».

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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