Министр иностранных дел Ливана: пока существует оккупация, сопротивление будет продолжаться

Как сообщает телеканал «Аль-Джазира», министр иностранных дел правительства Ливана Абдулла Бухабиб сегодня, в среду, в своих последних заявлениях о достижении прекращения огня на ливанском фронте сказал: «Мы надеемся, что сегодня вечером будет достигнуто соглашение о прекращении огня, и мы ожидаем заседания кабинета министров Израиля».

Израильское новостное агентство «Walla» со ссылкой на свои источники сообщило, что ограниченное заседание кабинета министров Израиля по вопросам безопасности и политики состоится сегодня днем ​​по местному времени для утверждения прекращения огня на ливанском фронте.

Министр иностранных дел правительства Ливана заявил: «В рамках соглашения о прекращении огня мы разместим 5000 солдат нашей армии на юге страны».