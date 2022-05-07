В школах Ирана обучается 527 тыс. иностранных беженцев

Об этом сообщил в субботу заместитель директора центра международных отношений и школ за рубежом в министерстве образования Ирана Абулфазл Камали.
По его словам, в школах Ирана кроме афганских беженцев обучаются школьники из Бангладеша, Пакистана, Ирака и других стран.
Камали также добавил, что всего в Иране уже действует 22 специальные школы для детей-беженцев школьного возраста, в которые могут поступать только учащиеся-беженцы.
Он отметил, что в специальных школах для детей-беженцев обучается около 10 тыс. учащихся.
В Иране по приказу Верховного Лидера Исламской Революции Айатоллы Али Хаменеи ни один школьник беженец не должен лишиться возможности получить образование. При этом ежегодно большое количество детей нелегальных беженцев получают возможность на бесплатное образование в иранских школах.
Первая волна афганских беженцев прибыла в Иран из оккупированного СССР Афганистана в 1979 году и продолжалась до 1993 года. Вторая волна беженцев в Иран из Афганистана прибыла одновременно с правлением Талибов в этой стране в 1994-2001 гг. Кроме того, большое количество беженцев из Ирака прибыло в Иран в результате различных конфликтов в 1980-е годы.
Тегеран, 7 мая. ИРНА — На сегодняшний день в иранских школах обучается 527 тыс. иностранных беженцев, большинство из которых афганцы.
Об этом сообщил в субботу заместитель директора центра международных отношений и школ за рубежом в министерстве образования Ирана Абулфазл Камали.
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