Причины, заставляющие Израиль согласиться на прекращение огня в Ливане

Тегеран, 26 ноября, ИРНА – Министры сионистского режима в интервью газете «Исраэль Хайом» указали на наличие сложных и скрытых причин, которые вынуждают Израиль согласиться на соглашение о прекращении огня.

Комментируя сообщения о скором прекращении огня в Ливане, аналитик арабского мира Абд-аль-Бари Атван указал на причины, стоящие за этим потоком новостей, назвав главной из них неспособность Израиля перед лицом "Хезболлы".

«Всякий, кто следит за израильскими и американскими СМИ, может прийти к выводу, что соглашение о прекращении огня между оккупационным режимом и ливанской "Хезболлой" является весьма близким», - написал аналитик.

«"Хезболла" не сделала официальных заявлений относительно этой волны оптимизма, и ее молчание не следует трактовать как знак согласия. Тем не менее, ранее она предупреждала о распространении новостей от оккупационного режима и его наемников, которые создают ложнопозитивную атмосферу с целью вызвать разногласия и раскол среди ливанского народа», - добавил он.

В дальнейшем Атван указал на некоторые моменты, относящиеся к событиям, произошедшим в Ливане в последние дни.

«Нельзя игнорировать несколько моментов относительно событий последних дней в Ливане. Первый момент заключается в создании целенаправленной волны оптимизма, которая последовала за "черным воскресеньем" в Израиле. В этот день бойцы "Хезболлы" выпустили свыше 340 ракет и несколько беспилотников-смертников на военные и разведывательные базы Израиля в центральных районах Тель-Авива, Хайфы и Цфата, что привело к тому, что четыре миллиона израильтян укрылись в убежищах. Аэропорт Бен-Гурион был закрыт, а также произошел крупный пожар с несколькими пострадавшими», - отметил он.

«Во-вторых, цель внезапного распространения такого количества позитивных новостей состоит в том, чтобы устранить атмосферу страха, охватившую поселенцев на севере, в центре и на юге оккупированной Палестины, которые засыпают и просыпаются под звуки тревоги и взрывов ракет», - пояснил Атван.

«Третий момент касается паралича жизни на севере и в городах Западной Галилеи, включая Акко, Хайфу, Нахарию и Цфат, в результате интенсивного ракетного и беспилотного нападения, которое в воскресенье достигло 51 операции и привело к закрытию школ», - добаил он.

«Четвертый момент заключается в том, что ракеты "Хезболлы", большинство из которых являются высокоточными, впервые достигли порта Ашдод, второго по величине порта в оккупированной Палестине». Как отметил аналитик, нанесение удара по военно-морской базе Ашдода и причинение ей серьезного ущерба считается важным событием, так как ракеты, которые смогли достичь Ашдода, могут также представлять угрозу для атомной станции в Димоне.

По словам главного редактора газеты "Рай аль-Юм", эти ракеты и беспилотники с высокой разрушительной мощью представляют собой реакцию на ложные утверждения Нетаньяху о том, что он уничтожил более 80% военных и ракетных возможностей "Хезболлы", и что "Хезболла" стала более слабой, чем когда-либо.

В этой связи "Аль-Джазира" упомянула слова министров израильского правительства о том, что существуют сложные и скрытые причины, которые вынуждают Израиль согласиться на соглашение о прекращении огня.