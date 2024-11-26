26 нояб. 2024 г., 18:00
Новости ID: 85671870
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Иран подтвердил всестороннюю поддержку Ливана

26 нояб. 2024 г., 18:00
Новости ID: 85671870
Иран подтвердил всестороннюю поддержку Ливана

Тегеран, 26 ноября, ИРНА – Министр иностранных дел Ирана, в телефонном разговоре со специальным представителем министра иностранных дел по региону Западной Азии, подчеркнул всестороннюю поддержку Ираном народа, правительства и движения сопротивления Ливана.

Специальный представитель, Мохаммад Реза Руф Шибани,  в телефонном разговоре с  Аббасом Аракчи,  доложил о последних событиях, связанных с попытками остановить агрессию Израиля против Ливана и добиться прекращения огня.

Шибани,  направленный в Ливан министром иностранных дел с первых дней израильской агрессии и после ранения иранского посла в Бейруте для  остановки атак путём проведения интенсивных дипломатических переговоров с правительством Ливана и другими соответствующими сторонами, проинформировал министра иностранных дел о предпринятых действиях и консультациях с ливанскими властями и некоторыми иностранными послами, аккредитованными в Бейруте.

Аракчи, отметив стойкость фронта сопротивления, особенно ливанского народа, в последние недели перед лицом атак израильской армии, и выразив признательность за мужество бойцов на юге Ливана, подтвердил  всестороннюю поддержку и солидарность Ирана с народом, правительством и достойным сопротивлением Ливана.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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