Иран подтвердил всестороннюю поддержку Ливана

Специальный представитель, Мохаммад Реза Руф Шибани, в телефонном разговоре с Аббасом Аракчи, доложил о последних событиях, связанных с попытками остановить агрессию Израиля против Ливана и добиться прекращения огня.

Шибани, направленный в Ливан министром иностранных дел с первых дней израильской агрессии и после ранения иранского посла в Бейруте для остановки атак путём проведения интенсивных дипломатических переговоров с правительством Ливана и другими соответствующими сторонами, проинформировал министра иностранных дел о предпринятых действиях и консультациях с ливанскими властями и некоторыми иностранными послами, аккредитованными в Бейруте.

Аракчи, отметив стойкость фронта сопротивления, особенно ливанского народа, в последние недели перед лицом атак израильской армии, и выразив признательность за мужество бойцов на юге Ливана, подтвердил всестороннюю поддержку и солидарность Ирана с народом, правительством и достойным сопротивлением Ливана.