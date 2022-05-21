Иран призвал к развитию международного сотрудничества в сфере миграции

Он в своем выступлении на заседании Форума по рассмотрению проблем международной миграции потребовал у международного сообщества эффективно предпринять усилия, чтобы осудить и отменить принудительные меры и односторонние санкции против Ирана, который принимал миллионы беженцев и мигрантов за последние четыре десятилетия.

Упомянув о восьмилетней навязанной Ирану войны Ираком, дипломат отметил: «Все страны, которые сегодня выступают против войны или говорят о её последствиях на беженцев, тогда молчали или прямо и косвенно способствовали агрессору».

По его словам, Иран с того времени до сегодняшнего дня сталкивался с любим враждебным действием, включая принудительные меры и односторонние санкции. В то время Исламская Республика также принимал миллионы беженцев, мигрантов и нелегалов.

«В настоящее время более полумиллиона афганских детей живут в Иране, и агентства ООН не могут выполнять свои обязательства по этому уязвимому населению из-за односторонних нелегальных санкций», отметил Хаджилари, и обратил внимание на недавний визит спецдокладчика ООН по правам человека в Иран.

Дипломат добавил, что новые вызовы в Афганистане привели к новой вольны беженцев, но конкретные страны закрывали глаза на реальность из-за политики двойных стандартов, с которой, конечно же, знаком Иран.

Напомним, первый Форум по рассмотрению проблем международной миграции проходит в Центральных учреждениях ООН в Нью-Йорке с 17 по 22 мая 2022 года.



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