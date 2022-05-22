Министр финансов и интеграции Казахстана прибыл в Тегеран

Высокопоставленная делегация во главе с министром финансов и интеграции Казахстана Бахытом Султановым прибыла в Тегеран прибыла в Тегеран с двухдневным визитом.

Планируется провести встречи с высокопоставленными чиновниками Ирана и обсудить ряд двусторонних вопросов.

Ожидается, что казахстанский министр проведет встречи с первым вице-примером Ирана Мохаммадом Мохбером и обсудит с ним расширение двусторонних отношений и объем товарооборота между двумя странами.

Казахстанская делегация также проведет отдельные встречи с руководителями министерств сельского хозяйства, нефти, Дорожного и городского развития и здравоохранения, Национальной нефтяной компании, Национальной железной дороги, Центрального банка и Торгово-промышленной палаты Ирана, Совместного делового совета Ирана и Казахстана.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram