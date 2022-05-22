22 мая 2022 г., 12:51
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Министр финансов и интеграции Казахстана прибыл в Тегеран

Министр финансов и интеграции Казахстана прибыл в Тегеран

Тегеран, 22 мая, ИРНА – Сегодня в воскресенье высокопоставленная делегация во главе с министром финансов и интеграции Казахстана Бахытом Султановым прибыла в Тегеран, Иран с двухдневным визитом.

Высокопоставленная делегация во главе с министром финансов и интеграции Казахстана Бахытом Султановым прибыла в Тегеран прибыла в Тегеран с двухдневным визитом.

Планируется провести встречи с высокопоставленными чиновниками Ирана и обсудить ряд двусторонних вопросов.

Ожидается, что казахстанский министр проведет встречи с первым вице-примером Ирана Мохаммадом Мохбером и обсудит с ним расширение двусторонних отношений и объем товарооборота между двумя странами.

Казахстанская делегация также проведет отдельные встречи с руководителями министерств сельского хозяйства, нефти, Дорожного и городского развития и здравоохранения, Национальной нефтяной компании, Национальной железной дороги, Центрального банка и Торгово-промышленной палаты Ирана, Совместного делового совета Ирана и Казахстана.

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