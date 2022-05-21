Посол: визит президента Ирана в Оман приведет к развитию торгово-экономических отношений

В беседе ИА ИРНА Наджафи подробно рассказал о планах и результатах поездки президента Раиси в Оман, которая должна состояться в понедельник (23 мая).

По словам посла, у Ирана и Омана хорошие отношения в различных областях.

Кроме того, посол сказал, что Тегеран и Маскат имеют прекрасные связи в политической сфере, и у двух соседей не было никаких проблем в этой области.

Как подчеркнул Наджафи, иранское правительство имеет определенный стратегический подход к развитию связей с соседями, поэтому Оман как сосед Ирана на юге Оманского залива на юго-востоке страны может занимать важную позицию в политике отношений с соседями.

"Таким образом, визит президента Ирана в Оман может подготовить новую почву для развития двусторонних отношений", добавил он.

Касаясь визита, который является первым визитом президента Ирана за последние два года, посол сказал, что Исламская Республика Иран поддерживает конструктивную роль Омана в региональных событиях.

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