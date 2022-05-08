Несмотря на санкции: Иран занимает 20-е место в списке крупнейших экономик мира

Согласно последним данным, опубликованным МВФ, Иран занимает 20-е место в списке крупнейших экономик мира на основе показателя ВВП по паритету покупательной способности (ППС) в 2021 году. Как отмечается в данном рейтинге, ВВП Ирана по ППС превысил 1436 млрд долларов.

Несмотря на тот факт, что самые жесткие санкции были введены в отношении Ирана за последние годы, его экономика больше, чем 173 стран.

У таких стран, как Египет, Таиланд, Пакистан, Нидерланды, Аргентина, Южная Африка, ОАЭ, Швейцария, Бельгия, Швеция, Австрия, Норвегия, Португалия, Греция, Финляндия, Оман и Кувейт есть малая экономика по сравнению с Ираном в минувшем году.

Международный валютный фонд также прогнозировал, что ВВП Ирана по ППС достигнет 1573 млрд долларов в 2022 году.

По данным МВФ, Китай считается крупнейшей экономикой мира на основе ППС, а США занимают второе место по этому индексу. ВВП Китая в 2021 году составил 27206 млрд долларов, что намного выше, чем валовой внутренний продукт США в этом году – 22997 млрд долларов.

За Китаем и США следуют Индия, Япония и Германия.

Россия, Индонезия, Бразилия, Великобритания, Франция, Турция, Италия, Мексика, Южная Корея, Канада, Испания, Саудовская Аравия, Тайвань и Австралия также заняли 6-19 места в данном рейтинге.

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