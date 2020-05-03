Индекс Тегеранской биржи продолжает бить рекорды

Так, по итогам 3 мая индекс Тегеранской биржи прибавил 4,30% к закрытию предыдущих торгов и достиг 956816 пункта — нового абсолютного рекорда. Таким образом, с начала текущего иранского года (20 марта 2020 г.) индикатор продолжает тестировать новые максимальные уровни.

Тегеранская фондовая биржа пока является для иранцев более предпочтительным альтернативным объектом инвестиций, чем недвижимость, золото и валютные рынки, особенно в условиях того, что в Центральном банке Ирана оспаривают прогнозы МВФ по сокращению экономики.

В настоящее время в Иране рынок классифицируется следующим образом:

1. Тегеранская фондовая биржа, на которой торгуются акции компаний и другие ценные бумаги.

2. FARA Bourse (IFB) – второй рынок TSE для сделок с малой капитализацией по ценным бумагам и другим финансовым инструментам.

3. Иранская товарная биржа, на которой торгуются все виды товаров, таких как нефтехимическая продукция, металлы, сельскохозяйственная продукция, фьючерсные контракты на монеты и т. д.

4. Энергетическая биржа Ирана (IRENEX), которая была создана как регулируемая биржа для торговли энергоносителями и ценными бумагами.

Иранский фондовый рынок сейчас является одним из самых быстрорастущих в мире, за 2019 год его основной индекс, Tedpix, вырос на 220%,

Кроме того, с начала 1399 года по иранскому календарю (20 марта 2020 г.) Тегеранская фондовая биржа вырос на 86% и достиг показателя 956816 пункта против 512903 по итогам 1398 года.

Экономисты ожидают, что индекс Тегеранской биржи при поддержке правительства продолжает бить исторические рекорды в текущем году.