Иран выразил готовность сотрудничать с ООН в защите безопасности продовольствия

Вчера 19 мая на Высшем заседании Совета безопасности на тему безопасность продовольствия и конфликты заявил, что изменение климата, вспышки коронавируса и в конечном счете международные конфликты воздействовали на все страны, особенно Иран, который страдает от санкций уже 40 лет.

По его словам, принятие миллионов афганских беженцев повлияло на иранскую экономику.

При этом он подчеркнул, что отсутствие продовольственной безопасности и конфликты серьёзно связаны друг с другом.

Посол Ирана еще раз напомнил о воздействии санкций на отсутствие продовольственной безопасности и заявил, что односторонние и принудительные меры безусловно противоречит правам человека, особенно, на продовольствие.

В конце своего выступления Тахт-Раванчи отметил, что Иран поддерживает усилия ООН для решения проблемы безопасности продовольствия и готов содействовать этим усилиям.

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