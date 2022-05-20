Иран поприветствовал развитие сотрудничества с Азербайджаном

Выступая в четверг на встрече с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым, Президент сказал, что Исламская Республика Иран приветствует развитие экономического, политического, культурного и торгового сотрудничества с Азербайджаном, отметив: «Полная реализация соглашений Тегерана и Баку в различных областях, включая экономическую и транзитную, требует практические шаги Азербайджана».

Говоря об исторических отношениях между двумя странами, Президент сказал: «Помимо того, что Иран и Азербайджан являются соседями, они разделяют одну и ту же культуру и имеют родственные отношения. Нельзя допустить, чтобы какой-либо фактор нанес ущерб тесным отношениям между двумя странами».

Раиси заявил, что Соединенные Штаты и сионистский режим не заботятся о странах мира и региона, добавив: «Существование конструктивных отношений, основанных на взаимных интересах, между соседними странами, особенно Ираном и Азербайджаном, является наиболее эффективным фактором поддержания и укрепления региональной безопасности».

Говоря о встрече президентов Ирана и Азербайджана в Ашхабаде, Туркменистан, Шахин Мустафаев в свою очередь сказал: «Ваша встреча с господином Алиевым в Ашхабаде является исторической и открыла новые страницы в истории отношений между двумя странами».

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