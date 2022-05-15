Раиси назвал единство между шиитами и суннитами стратегией Ирана

Глава иранского правительства на встрече с шиитскими и суннитскими священниками заявил, что единство между шиитами и суннитами в Исламской Республике считается стратегией.
Указав на мирное сосуществование суннитов и шиитов в Иране, Раиси предупредил о росте движений террористов-такфири в регионе.
По его словам, английский шиизм и американский суннизм — две стороны одной медали, и обе выступают против единства исламского мира.
Тегеран, 15 мая, ИРНА – Единство между шиитами и суннитами является стратегией Исламской Республики, а не тактическим действием. Об этом заявил президент Ирана Эбрахим Раиси в воскресенье.
Глава иранского правительства на встрече с шиитскими и суннитскими священниками заявил, что единство между шиитами и суннитами в Исламской Республике считается стратегией.
Похожие новости
-
Мудрая позиция аятоллы Систани во время визита Папы римского стала источником чести для ислама: Иран
Тегеран, 10 марта, ИРНА - Заместитель министра международных отношений Управления Верховного…
-
Открылась 35-я Международная конференция исламского единства
Тегеран, 19 октября, ИРНА - 35-я Международная конференция исламского единства во вторник утром…
Your Comment