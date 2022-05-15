15 мая 2022 г., 14:28
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Раиси назвал единство между шиитами и суннитами стратегией Ирана

Раиси назвал единство между шиитами и суннитами стратегией Ирана

Тегеран, 15 мая, ИРНА – Единство между шиитами и суннитами является стратегией Исламской Республики, а не тактическим действием. Об этом заявил президент Ирана Эбрахим Раиси в воскресенье.

Глава иранского правительства на встрече с шиитскими и суннитскими священниками заявил, что единство между шиитами и суннитами в Исламской Республике считается стратегией.
Указав на мирное сосуществование суннитов и шиитов в Иране, Раиси предупредил о росте движений террористов-такфири в регионе.
По его словам, английский шиизм и американский суннизм — две стороны одной медали, и обе выступают против единства исламского мира.

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