Иран и Азербайджан подчеркнули открытие сухопутных границ между двумя странами

Министры обменялись мнениями по актуальным вопросам повестки дня двустороннего сотрудничества. Стороны высоко оценили сотрудничество между двумя странами в экономической, торговой, транспортной, гуманитарной и других областях, а также взаимные визиты на высоком уровне. С удовлетворением была отмечена деятельность Ирано-Азербайджанской Государственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству и реализация достигнутых договоренностей.

Стороны также обсудили региональные вопросы, представляющие взаимный интерес, а также сотрудничество в рамках многосторонних и международных организаций.

При этом Амир Абдоллахиян подчеркнул открытие сухопутных границ между двумя странами, которые были закрыты из-за вспышки коронавируса.

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