МИД: Иран готов стать посредником между Россией и Украиной

Во время переговоров, министры обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений, а также перспективам возобновления полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и отмены антииранских санкций.
Кроме того, стороны обсудили ряд актуальных региональных и международных проблем, включая ситуацию на Украине.
Глава иранского МИД отметил, что Иран выступает против и санкций, и военных методов, а также поддерживает идею достижения перемирия и возвращения к переговорам.
"Иран имеет прекрасные отношения с Россией и поддержит любую попытку дипломатического решения конфликта на Украине", подчеркнул он.
"Иранская сторона готова стать посредником и помочь в поиске решения кризиса", резюмировал Амир Абдоллахиян.
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