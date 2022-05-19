МИД: Иран готов стать посредником между Россией и Украиной

Во время переговоров, министры обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений, а также перспективам возобновления полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и отмены антииранских санкций.

Кроме того, стороны обсудили ряд актуальных региональных и международных проблем, включая ситуацию на Украине.

Глава иранского МИД отметил, что Иран выступает против и санкций, и военных методов, а также поддерживает идею достижения перемирия и возвращения к переговорам.

"Иран имеет прекрасные отношения с Россией и поддержит любую попытку дипломатического решения конфликта на Украине", подчеркнул он.

"Иранская сторона готова стать посредником и помочь в поиске решения кризиса", резюмировал Амир Абдоллахиян.

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