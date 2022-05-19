19 мая 2022 г., 19:41
Journalist ID: 2177
News Code: 84760156
T T
0 Persons

Tags

МИД: Иран готов стать посредником между Россией и Украиной

МИД: Иран готов стать посредником между Россией и Украиной

Тегеран, 19 мая. ИРНА — Тегеран Иран готов стать посредником между Россией и Украиной, и  приветствует установление режима прекращения огня и возобновление переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян во время телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Во время переговоров,  министры обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений, а также перспективам возобновления полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и отмены антииранских санкций.

Кроме того, стороны обсудили  ряд актуальных региональных и международных проблем, включая ситуацию на Украине.

Глава иранского МИД отметил, что Иран выступает против и санкций, и военных методов, а также поддерживает идею достижения перемирия и возвращения к переговорам.

"Иран имеет прекрасные отношения с Россией и поддержит любую попытку дипломатического решения конфликта на Украине", подчеркнул он.

"Иранская сторона готова стать посредником и помочь в поиске решения кризиса", резюмировал Амир Абдоллахиян.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha