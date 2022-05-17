Запад продиктовал России свое представление о жизни в современном Иране, заявил российский писатель

Российский прозаик, который в понедельник выступил с речью на мероприятии на тему «Русская литература в Иране: проблемы и перспективы» в рамках 33-й Тегеранской международной книжной ярмарки, назвал проблему перевода иранских и русских произведений очень важной, так как диалог между народами осуществляется только при помощи переводчиков.

Он отметил, что диалог между великими культурами Ирана и России в настоящее время находится в недостаточной степени. «В России очень хорошо знают персидскую классику, каждый школьник может процитировать Омара Хайяма, Фирдоуси, Хафиза и многих других персидских поэтов, но у нас совершенно не хватает информации о современной жизни в Иране. Кажется, у иранцев также нет достаточной информации о современной жизни в России», добавил он.

По словам писателя, русская интеллигенция стремится узнать об Иране путем кинематографии, но до неё только доходит кино, которое прошло западную цензуру. Указав на фильмы, номинированные на Оскар в США или на Каннском фестивале во Франции, Геласимов отметил, что отборщики этих кинофестивалей выбирают те фильмы, которые соответствуют их картине иранской жизни.

Лауреат премии «Национальный бестселлер» подчеркнул, что в такой ситуации две величайшие культуры Ирана и России существуют как два огромных корабля, идущие на параллельном курсе, но не пресекаются. «Нам надо сблизиться, потому что пока представление о жизни в современном Иране нам продиктовано например Голливудом», пояснил современный русский писатель.

Говоря о популярных западных сериалах об Иране, Геласимов отметил, что такие сериалы просто показывают Иран очень мрачной и депрессивной страной. «Такая картина в итоге влияет на восприятие всех. Чтобы исправить эту картину, переводчики играют крайне важную роль», добавил он.

Популярный писатель отметил, что он всего лишь сутки провел в Тегеране, но энергию людей, которую он почувствовал, совсем не похож на американские фильмы об Иране. «Очень важно понимать душу народа. То, что вы не прочитайте в книгах, и не видите в кино», отметил Геласимов.

«Мне очень хотелось читать современные иранские романы и повести, переведенные ни с французского или английского языка, а именно с фарси. Потому что, иранские книги, которые переводятся в Европе, тоже проходят специальный отбор. Они транслируют нам западный взгляд на Иран, но я хочу иранского взгляда на Иран как прямой диалог», заявил он.

Писатель также призвал к расширению культурных связей между Ираном и Россией и увеличению современных иранских и русских литературных произведений, переведенных на обоих языках.

Язык дипломатии нужен, но язык искусства красноречив

В ответ на вопрос корреспондента русской службы ИРНА о популярных литературных жанрах в России, Геласимов заявил: «Фантастика, детектив, особенно скандинавские детективы, в эти дни очень популярны в России, как и везде».

Отвечая на вопрос о том, какие иранские книги больше интересуют русскую аудиторию, писатель заявил: «По-моему, это очень интересно прочитать о современной жизни, а не только про Тегеран, но и про провинции и деревня. Потому что деревня это основа цивилизации».

Про расширение диалога и культурных связей между Ираном и Россией, Геласимов заявил: «Искусство сыграет очень важную роль в этом диалоге, так как искусству не всегда нужен перевод, также музыке и живописи. Язык дипломатии конечно нужен, но язык искусства более красноречив, эмоциональный и искренний. Самое главное, что в языке искусства нет политической заинтересованности и ангажированности».



Геласимов считает, что антироссийские санкции оказывают влияние на интерес России к Ближнему Востоку. «Россия сейчас разворачивается на восток, и это хорошо! Мы сможем познакомиться с древнейшей культурой мира, с Ираном», заключил он.

33-я Тегеранская международная книжная ярмарка с 11 по 21 мая проходит в Тегеране под девизом "Мы здоровы с книгами".