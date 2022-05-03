3 мая 2022 г., 15:20
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Более 170 зарубежных издательств примут участие в Тегеранской книжной выставке-ярмарке

Более 170 зарубежных издательств примут участие в Тегеранской книжной выставке-ярмарке

Тегеран, 3 мая. ИРНА — более 178 зарубежных издательств примут участие в 33-й Тегеранской международной книжной выставке-ярмарке.

Об этом заявил руководитель Комитета иностранных издательств 33-й Тегеранской международной книжной выставки-ярмарки Эсмаил Джаналипур.

По его словам, еще 14 иностранных издательств подали заявку на участие в Тегеранской международной книжной выставке-ярмарке, но еще не загрузили свои данные.

Тегеранская международная книжная ярмарка – одно из самых важных книжных событий не только в Иране, но и в Азии, и на Ближнем Востоке. Эта выставка, имеющая многолетний опыт успешной работы, является одной из самых известных в мире, ежегодно её посещают более 5 миллионов читателей.

33-я Тегеранская международная книжная ярмарка пройдет с 11-го по 21-е мая в Тегеране.

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