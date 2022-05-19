Раиси призвал к активизации возможностей для расширения сотрудничества между Тегераном и Гаваной

Глава иранского правительства на встрече с заместителем премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисасом заявил, что позитивные и конструктивные двусторонние отношения между Ираном и Кубой можно распространить и на сферу международного взаимодействия двух стран.



Раиси выразил удовлетворение итогами межправительственной экономической комиссии Ирана и Кубы, отметив, что обе стороны способны достичь самодостаточности в производстве стратегических продуктов.



По его словам, развитие сотрудничества Ирана со странами Латинской Америки приведет к экономическому росту обеих сторон. Он также назвал приоритет Исламской Республики расширение связей с независимы странами как Куба.



Заместитель премьер-министра Кубы также на этой встрече передал Раиси послание президента страны, и заявил о готовности Гаваны к развитию экономического и торгового сотрудничества с Тегераном.



Он также назвал политические, экономические и торговые отношения Ирана и Кубы стратегическими и прочными, добавив, что ирано-кубинские отношения могут быть расширены с уровня двусторонних отношений до многостороннего взаимодействия в латиноамериканском регионе в краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных планах.