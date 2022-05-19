Раиси призвал к активизации возможностей для расширения сотрудничества между Тегераном и Гаваной

Глава иранского правительства на встрече с заместителем премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисасом заявил, что позитивные и конструктивные двусторонние отношения между Ираном и Кубой можно распространить и на сферу международного взаимодействия двух стран.
Раиси выразил удовлетворение итогами межправительственной экономической комиссии Ирана и Кубы, отметив, что обе стороны способны достичь самодостаточности в производстве стратегических продуктов.
По его словам, развитие сотрудничества Ирана со странами Латинской Америки приведет к экономическому росту обеих сторон. Он также назвал приоритет Исламской Республики расширение связей с независимы странами как Куба.
Заместитель премьер-министра Кубы также на этой встрече передал Раиси послание президента страны, и заявил о готовности Гаваны к развитию экономического и торгового сотрудничества с Тегераном.
Он также назвал политические, экономические и торговые отношения Ирана и Кубы стратегическими и прочными, добавив, что ирано-кубинские отношения могут быть расширены с уровня двусторонних отношений до многостороннего взаимодействия в латиноамериканском регионе в краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных планах.
Тегеран, 19 мая, ИРНА – Президент Ирана Эбрахим Раиси в среду сделал акцент на активизации возможностей Тегерана и Гаваной для расширения сотрудничества в таких областях, как торговля, экономика, сельское хозяйство и здравоохранение.
Глава иранского правительства на встрече с заместителем премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисасом заявил, что позитивные и конструктивные двусторонние отношения между Ираном и Кубой можно распространить и на сферу международного взаимодействия двух стран.
Похожие новости
-
Тегеран и Гавана договорились укрепить торгово-экономические связи
Тегеран, 17 мая. ИРНА — Министр финансов и экономики Ирана Эхсан Хандоузи и заместитель премьер-мини…
-
МИД Ирана призвал Кубу пользоваться своим опытом для нейтрализации санкций
Тегеран, 14 мая, ИРНА – Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян осудил введенные санкции против…
-
Посол Кубы высоко оценил роль агентства ИРНА в отражении реалий региона
Тегеран, 25 апреля. ИРНА — Посол Кубы в Тегеране Альберто Гонсалес Казальс в понедельник высоко…
Your Comment