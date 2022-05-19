19 мая 2022 г., 11:31
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Раиси призвал к активизации возможностей для расширения сотрудничества между Тегераном и Гаваной

Раиси призвал к активизации возможностей для расширения сотрудничества между Тегераном и Гаваной

Тегеран, 19 мая, ИРНА – Президент Ирана Эбрахим Раиси в среду сделал акцент на активизации возможностей Тегерана и Гаваной для расширения сотрудничества в таких областях, как торговля, экономика, сельское хозяйство и здравоохранение.

Глава иранского правительства на встрече с заместителем премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисасом заявил, что позитивные и конструктивные двусторонние отношения между Ираном и Кубой можно распространить и на сферу международного взаимодействия двух стран.

Раиси выразил удовлетворение итогами межправительственной экономической комиссии Ирана и Кубы, отметив, что обе стороны способны достичь самодостаточности в производстве стратегических продуктов.

По его словам, развитие сотрудничества Ирана со странами Латинской Америки приведет к экономическому росту обеих сторон. Он также назвал приоритет Исламской Республики расширение связей с независимы странами как Куба.

Заместитель премьер-министра Кубы также на этой встрече передал Раиси послание президента страны, и заявил о готовности Гаваны к развитию экономического и торгового сотрудничества с Тегераном.

Он также назвал политические, экономические и торговые отношения Ирана и Кубы стратегическими и прочными, добавив, что ирано-кубинские отношения могут быть расширены с уровня двусторонних отношений до многостороннего взаимодействия в латиноамериканском регионе в краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных планах.

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