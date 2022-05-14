МИД Ирана призвал Кубу пользоваться своим опытом для нейтрализации санкций

Об этом сказал Министр иностранных дел Ирана на встрече с находящимся с визитом заместителем премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисасом Руисом.

Кабрисас Руис находится с визитом в Тегеране для участия в Совместной Ирано-кубинской экономической комиссии, запланированной на 15-17 мая.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, имеющие двустороннее значение.

Выступая во время встречи, министр иностранных дел Ирана назвал Кубу стратегическим союзником Ирана, призвав к укреплению двусторонних отношений в различных областях.

Амир Абдоллахиян приветствовал политическое сотрудничество между двумя странами, а также расширение сотрудничества в области здравоохранения, в частности в производстве совместной вакцины против COVID-19, подтвердив готовность Ирана выполнять уже подписанные соглашения.

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