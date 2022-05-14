Раиси выразил соболезнования в связи с кончиной президента ОАЭ

Раиси в своей телеграмме пожелал народу ОАЭ терпения. Ранее свои соболезнования в связи с кончиной Халифы бен Заида Аль Нахайяна выразил глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян.
Президент ОАЭ скончался на 73-м году жизни после продолжительной болезни. В 2014 году он перенес тяжелую болезнь сердца, после чего фактически отошел от управления страной.
Трехдневный траур в связи с кончиной президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Халифа бен Зейда Аль Нахайяна объявили власти этой страны. При этом также в ОАЭ на протяжении 40 дней в знак скорби в связи с кончиной президента будут приспущены государственные флаги.
Тегеран, 14 мая, ИРНА – Президент Ирана Эбрахим Раиси в субботу выразил соболезнования в связи с кончиной президента Объединенных Арабских эмиратов Халифа ибн Зайед Нахайана.
Раиси в своей телеграмме пожелал народу ОАЭ терпения. Ранее свои соболезнования в связи с кончиной Халифы бен Заида Аль Нахайяна выразил глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян.
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