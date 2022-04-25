Посол Кубы высоко оценил роль агентства ИРНА в отражении реалий региона

Управляющий директор Информационного агентства Исламской Республики (ИРНА) Али Надери в понедельник принял в штаб-квартире агентсва ИРНА посла Кубы в Тегеране.

Он подчеркнул необходимость сопротивления «медийному терроризму», заявив, что Запад использует невероятные ресурсы для создания единства против Ирана и Кубы.

Глава ИРНА, в свою очередь, заявил, что у Ирана и Кубы много общих точек соприкосновения, важнейшей из которых является сопротивление жестким санкциям США.

Он сказал, что две страны могут продолжить сотрудничество со СМИ, чтобы иметь возможность более эффективно снимать санкции США.

Посол Кубы также сказал, что во время своего краткого пребывания в Иране он увидел большой потенциал для сотрудничества с этой страной.

Он отметил, что акцент на политических отношениях заставил Иран и Кубу пренебречь значением торгово-экономических отношений.

Посол также подчеркнул необходимость открытия приямого рейса между Тегераном и Гаваной.

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