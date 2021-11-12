Глава ИРНА сообщил об освобождении $3,5 млрд замороженных активов Ирана

"Менее чем через 100 дней после инаугурации администрации президента Эбрахима Раиси Исламская Республика получила доступ к своим активам на сумму более 3,5 миллиардов долларов, которые были заморожены в другой стране" написал Надери в своем Twitter в пятницу.

По словам главы ИРНА, значительная часть этих активов переводится в торговый сектор Ирана.

После введения в последние годы антииранских санкций США несколько миллиардов долларов иранских активов были заморожены в банках и финансовых институтах других стран. В последние годы иранские официальные лица пытаются разблокировать активы страны путем консультаций с Южной Кореей, Японией, Ираком и Оманом.

По сообщениями иранских СМИ, в Индии заморожены иранские активы на сумму 7 миллиардов долларов.

Есть также некоторые сообщения о том, что Ирак должен выплатить Ирану менее 2 миллиардов долларов, но иранский центральный банк упомянул, что общий долг Ирака перед Ираном составляет около 5 миллиардов долларов.

Кроме того, уществуют различные сообщения о точном размере долга Южной Кореи Ирану от шести до более девяти миллиардов долларов.