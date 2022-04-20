Иран и Австрия обсудили вопросы сотрудничества в области СМИ

Вопросы сотрудничества в области СМИ обсудили на встрече в среду посол Австрии в Иране и управляющий директор Информационного агентства Исламской Республики (ИРНА) Али Надери.

Во время встречи, австрийский посол заявил, что агентство ИРНА считается надежным и важным источником новостей и событий.

Он указал на незаменимую роль СМИ в укреплении дружбы и сотрудничества между странами. "Несомненно, Информационное агентство Исламской Республики (ИРНА) может сыграть важную и влиятельную роль в углублении ирано-австрийских отношений", добавил посол.

Посол Австрии в Тегеране также напомнил, что его страна принимает переговоры по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и выразил надежду, что окончательное соглашение будет достигнуто в ближайшее время. "Переговоры по иранской ядерной сделке подошли к окончательному завершению, и я надеюсь, что решение вопросов между Ираном и США приведет к достижению соглашения", указал он.

Посол Австрии в Иране в среду посетил штаб-квартиру Информационного агентства Исламской Республики (ИРНА) в Тегеране.

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