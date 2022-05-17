Тегеран и Гавана договорились укрепить торгово-экономические связи

Заместитель премьер-министра Кубы и специальный посланник президента Кубы Рикардо Кабрисас, который находится в Тегеране для участия в 18-м заседании Совместной ирано-кубинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству во вторник встретился с Хандоузи. Стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Во время встречи, министр финансов и экономики Ирана заявил, что Иран всегда выступал за установление долгосрочных торгово-экономических отношений со странами Латинской Америки, особенно с Кубой.

Он добавил, что, согласно истории высшего политического сотрудничества двух стран, Куба имеет особое значение для Исламской Республики Иран.

Хандоузи на встрече подчеркнул необходимость развития экономических отношений между двумя странами в области здравоохранения и сельского хозяйства и призвал к активизации торгово-экономических связей между двумя странами.

Рикардо Кабрисас, в свою очередь, сказал, что изменение климата и украинский кризис поставили под угрозу продовольственную безопасность Кубы. Он заявил о готовности своей страны использовать опыт и технологии иранских предприятий.

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