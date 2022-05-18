Главнокомандующий ВМС: Подразделение охраны ВМС Ирана столкнулось с пиратами в Красном море

По словам адмирала, Подразделение охраны и сопровождения кораблей ВМС Ирана на рассвете в среду получило сигнал бедствия от иранского судна, которое было атаковано неизвестными лодками в районе Красного моря, поэтому корабли охраны немедленно устремились в этот район и столкнулись с пиратами.

«После прибытия в этот район подразделения охраны кораблей между двумя сторонами начались столкновения, вынудившие вражеские катера убежали и скрылись», - заявил он.

Это уже второе сталкивание ВМС Ирана и пиратами на международных водах.

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