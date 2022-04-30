Иран спустит на воду два эсминца «Дамаванд-2» и «Загрос»

Он отметил, что эти две эсминца должны быть оснащены последними технологиями.

«Мы вскоре будем производить тяжелые эсминцы в стране. Исследовательский этап уже завершен и эсминцы перейдут в промышленную стадию», добавил он.

По его словам, многоцелевые подводные лодки и эсминцы в мире являются символом промышленного потенциала стран. Если американцы реагируют на это, то это потому, что Исламская Республика Иран имеет доступ к технологиям проектирования и строительства эсминцев и подводных лодок и может действовать в море.

Он заключил, что оборонная и морская дипломатия на повестке дня ВМС Ирана, так как безопасность региона должна обеспечиться странами региона.

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