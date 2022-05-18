Посол Таджикистана оптимистично смотрит на культурное сотрудничество с Ираном

Посещая 33-ю Тегеранскую международную книжную ярмарку, посол Таджикистана заявил, что культурные отношения между двумя странами находятся в хорошем уровне.
По его словам, делегация из 25 культурных таджикских деятелей в этом году приехала в Иран для участия в Тегеранской международной книжной ярмарке. «Месяц назад также другая культурная делегация из двух известных театров Таджикистана посетили Тегеран», отметил он.
Он также назвал таких иранских поэтов, как Нима Юшидж, Сохраб Сепехри и Надер Надерпур популярными литераторами в Таджикистане.
33-я Тегеранская международная книжная ярмарка с 11 по 21 мая проходит в Тегеране под девизом "Мы здоровы с книгами".
Тегеран, 18 мая, ИРНА – Посол Таджикистана в Иране Низамуддин Захеди выразил надежду на расширение культурных связей Душанбе с Тегераном, отметив, что он оптимистично смотрит на культурное сотрудничество с Ираном.
Посещая 33-ю Тегеранскую международную книжную ярмарку, посол Таджикистана заявил, что культурные отношения между двумя странами находятся в хорошем уровне.
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