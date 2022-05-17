17 мая 2022 г., 22:09
Journalist ID: 2177
News Code: 84756889
T T
0 Persons

Tags

Иран и Таджикистан объединяют усилия в продвижении мира в Афганистане

Иран и Таджикистан объединяют усилия в продвижении мира в Афганистане

Тегеран, 17 мая. ИРНА — Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон и Начальника Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран Мохаммад Багери подчеркнули необходимость объединения усилий в установлении мира и безопасности в Афганистане.

Начальник Генерального штаба вооруженных сил генерал-майор Мохаммад Багери, который находится с официальным визитом в Душанбе провел переговоры с президентом Таджикистана.
Во время встречи, президент Таджикистана отметил, что общие язык и культуру, а также исторические связи предоставили уникальную возможность для дальнейшего углубления двусторонних отношений в различных оборонительных, военных, культурных, политических и экономических сферах.
Комментируя открытие иранского завода по производству беспилотников в столице Таджикистана, Эмомали Рахмон сказал, что вооруженные силы Республики Таджикистан приветствуют любое военно-техническое сотрудничество с Ираном.
Багери, в свою очередь, указал на стратегическое геополитическое положение Ирана и Таджикистана в регионе и заявив, что Тегеран придает особое значение расширению таджикско-иранских отношений, особенно в сфере безопасности и военно-технического взаимодействия.
Стороны подчеркнули необходимость укрепления сотрудничества в борьбе с современными вызовами и угрозами, такими как терроризм, экстремизм, незаконный оборот наркотиками и другие проявления организованной транснациональной преступности.
Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha