Иран и Таджикистан объединяют усилия в продвижении мира в Афганистане

Начальник Генерального штаба вооруженных сил генерал-майор Мохаммад Багери, который находится с официальным визитом в Душанбе провел переговоры с президентом Таджикистана.

Во время встречи, президент Таджикистана отметил, что общие язык и культуру, а также исторические связи предоставили уникальную возможность для дальнейшего углубления двусторонних отношений в различных оборонительных, военных, культурных, политических и экономических сферах.

Комментируя открытие иранского завода по производству беспилотников в столице Таджикистана, Эмомали Рахмон сказал, что вооруженные силы Республики Таджикистан приветствуют любое военно-техническое сотрудничество с Ираном.

Багери, в свою очередь, указал на стратегическое геополитическое положение Ирана и Таджикистана в регионе и заявив, что Тегеран придает особое значение расширению таджикско-иранских отношений, особенно в сфере безопасности и военно-технического взаимодействия.

Стороны подчеркнули необходимость укрепления сотрудничества в борьбе с современными вызовами и угрозами, такими как терроризм, экстремизм, незаконный оборот наркотиками и другие проявления организованной транснациональной преступности.

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