17 мая 2022 г., 14:45
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В Таджикистане открылся завод по производству иранских беспилотников "Абабиль-2"

В Таджикистане открылся завод по производству иранских беспилотников "Абабиль-2"

Тегеран, 17 мая, ИРНА – Завод по производству иранских беспилотников "Абабиль-2" в целях расширения военного сотрудничества во вторник открылся в Душанбе при присутствии начальника Генштаба ВС Ирана генерала Мохаммада Бегери и министра обороны Таджикистана Шерали Мирзо.

«Сегодня мы находимся в состоянии, что мы можем экспортировать военную технику в дружественные страны в дополнение к удовлетворению внутренних потребностей в целях повышения безопасности и стабильного мира», отметил генерал Багери.
Он также назвал открытие завод "Абабиль-2" в Таджикистане поворотной точкой в военных отношениях двух стран, выразив надежду на дальнейшее развитие военного сотрудничества между Ираном и Таджикистаном.
Багери также на встрече с председателем Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана Саймумином Ятимовым заявил об укреплении военной силы двух стран на общих границах. Стороны также обсудили события в Афганистане и регионе.
6 мая начальник штаба вооруженных сил Исламской Республики Иран (ИРИ) генерал-майор Мохаммад Багери прибыл в Душанбе (Таджикистан), возглавляя высокопоставленную делегацию для расширения военного сотрудничества с соседней страной.

В Таджикистане открылся завод по производству иранских беспилотников "Абабиль-2"
БПЛА Абабиль-2 разработан для разведки, наблюдения и уничтожения.
Беспилотники Абабиль-2 с GPS управлением типа «Абабиль», способных вести разведку на расстоянии до 200 км за 1,5 часа.
Данные БПЛА оснащены специальным оборудованием, которое позволяет эффективно отслеживать цели противника.

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