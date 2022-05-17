В Таджикистане открылся завод по производству иранских беспилотников "Абабиль-2"

«Сегодня мы находимся в состоянии, что мы можем экспортировать военную технику в дружественные страны в дополнение к удовлетворению внутренних потребностей в целях повышения безопасности и стабильного мира», отметил генерал Багери.

Он также назвал открытие завод "Абабиль-2" в Таджикистане поворотной точкой в военных отношениях двух стран, выразив надежду на дальнейшее развитие военного сотрудничества между Ираном и Таджикистаном.

Багери также на встрече с председателем Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана Саймумином Ятимовым заявил об укреплении военной силы двух стран на общих границах. Стороны также обсудили события в Афганистане и регионе.

6 мая начальник штаба вооруженных сил Исламской Республики Иран (ИРИ) генерал-майор Мохаммад Багери прибыл в Душанбе (Таджикистан), возглавляя высокопоставленную делегацию для расширения военного сотрудничества с соседней страной.



БПЛА Абабиль-2 разработан для разведки, наблюдения и уничтожения.

Беспилотники Абабиль-2 с GPS управлением типа «Абабиль», способных вести разведку на расстоянии до 200 км за 1,5 часа.

Данные БПЛА оснащены специальным оборудованием, которое позволяет эффективно отслеживать цели противника.