3 мая 2022 г., 13:36
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Главы МИД ряда стран поздравили Амира Абдоллахияна с праздником Ураза-байрам

Главы МИД ряда стран поздравили Амира Абдоллахияна с праздником Ураза-байрам

Тегеран, 3 мая. ИРНА — Министры иностранных дел ряда стран направили поздравительные телеграммы главе МИД Ирана Хоссейну Амиру Абдоллахияну по случаю праздника разговения Ид аль-фитр (Ураза-байрам).

Министры иностранных дел Королевства Оман, Иордании, Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана, Республики Ирак, Азербайджанской Республики, Кувейта, Пакистана и исполняющий обязанности министра иностранных дел Афганистана, а также Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества поздравил министра иностранных дел Ирана Хоссейна Амира Абдоллахияна с праздником Ураза-байрам.

Сегодня в Иране отмечается праздник Ураза-Байрам (Ид аль-Фитр), который знаменует завершение поста в священном месяце Рамадан. В этот день по всему Ирану проводится праздничный намаз Ид аль-Фитр.

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