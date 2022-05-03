Главы МИД ряда стран поздравили Амира Абдоллахияна с праздником Ураза-байрам

Министры иностранных дел Королевства Оман, Иордании, Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана, Республики Ирак, Азербайджанской Республики, Кувейта, Пакистана и исполняющий обязанности министра иностранных дел Афганистана, а также Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества поздравил министра иностранных дел Ирана Хоссейна Амира Абдоллахияна с праздником Ураза-байрам.

Сегодня в Иране отмечается праздник Ураза-Байрам (Ид аль-Фитр), который знаменует завершение поста в священном месяце Рамадан. В этот день по всему Ирану проводится праздничный намаз Ид аль-Фитр.

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