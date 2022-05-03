3 мая 2022 г., 13:20
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В Иране отмечают Ураза-байрам — фото с праздничного намаза

Во вторник, 3 мая, в мавзолее Имамзаде Салеха в Тегеране состоялся праздничный намаз по случаю Ид аль-Фитра (Праздника Розговенья) с участием большого числа верующих.

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