В Иране отмечают Ураза-байрам — фото с праздничного намаза

Во вторник, 3 мая, в мавзолее Имамзаде Салеха в Тегеране состоялся праздничный намаз по случаю Ид аль-Фитра (Праздника Розговенья) с участием большого числа верующих.
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