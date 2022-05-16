16 мая 2022 г., 19:36
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Начальник штаба ВС Ирана: борьба с терроризмом – первый приоритет сотрудничества Ирана и Таджикистана

Начальник штаба ВС Ирана: борьба с терроризмом – первый приоритет сотрудничества Ирана и Таджикистана

Тегеран, 16 мая, ИРНА – На встрече с министром обороны Таджикистана начальник штаба ВС Ирана генерал Мохаммад Багери подчеркнул совместную борьбу с терроризмом в регионе, а также проведение совместных военных учений.

Сегодня Багери во главе делегации высокого уровня прибыл в Таджикистан, чтобы провести встречи военными лицами страны.

После официального приветствия Министр обороны Таджикистана Генерал-лейтенанта Шир-Али Мирзы стороны провели совместное заседание и рассмотрели пути расширения двусторонних отношений и борьбу с терроризмом в регионе Центральной Азии.

Также на встрече был поднят вопрос об Афганистане.

«Расширение и укрепление региональных и двусторонних отношений и обмен опытом вокруг борьбы с терроризмом должны быть в повестке дня ВС двух стран», - отметил Багери.

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