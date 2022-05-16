Начальник штаба ВС Ирана: борьба с терроризмом – первый приоритет сотрудничества Ирана и Таджикистана

Сегодня Багери во главе делегации высокого уровня прибыл в Таджикистан, чтобы провести встречи военными лицами страны.
После официального приветствия Министр обороны Таджикистана Генерал-лейтенанта Шир-Али Мирзы стороны провели совместное заседание и рассмотрели пути расширения двусторонних отношений и борьбу с терроризмом в регионе Центральной Азии.
Также на встрече был поднят вопрос об Афганистане.
«Расширение и укрепление региональных и двусторонних отношений и обмен опытом вокруг борьбы с терроризмом должны быть в повестке дня ВС двух стран», - отметил Багери.
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